Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Heimverein Eilslebener SV gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Eilsleben/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt ist gleichauf geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von René Angerer vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Patrick Oeding das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (37.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

1:1 für Eilslebener SV und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – 79. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Dustin Duckstein ersetzte Carlo Bernd Köhler und Niklas Ruprecht kam rein für Tom Roloff. Auf der Gastseite sprangen Niklas Heinemann für Jonas Klawunn und Pierre Lucas Wald für Felix Reuper ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den Eilslebener SV fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Laurin Matthies den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Eilslebener Team errang (79.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Eilslebener SV rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Eilslebener SV: Schmidtke – Reber, Jakobs (71. Weber), Falk, Köhler (58. Duckstein), Pruhs, Roloff (58. Ruprecht), Haus, Sacher (58. Matthies), Hampel, Sengewald

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz (33. Schneider) – Alali Alhamad, Schulz, Theile, Fischer, Hildebrandt, Simon, Iyamu, Reuper (74. Wald), Oeding, Klawunn (67. Heinemann)

Tore: 0:1 Patrick Oeding (37.), 1:1 Laurin Matthies (79.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Fabrice Franz; Zuschauer: 138