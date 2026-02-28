Ergebnis 17. Spieltag Deutliche 1:6-Niederlage für BSV 79 Magdeburg im Heimspiel gegen TSV Niederndodeleben
Eine herbe Schlappe erlitt der BSV 79 Magdeburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den TSV Niederndodeleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 2 vor 53 Zuschauern mit 1:6 (1:2).
Magdeburg/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Magdeburger Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den TSV Niederndodeleben verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:6 (1:2).
Nach elf Minuten schoss Patrick Ellrich das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bjarne Arthur Biermanski den Ball ins Netz.
BSV 79 Magdeburg Kopf an Kopf mit TSV Niederndodeleben – 1:1 in Minute 28
Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Niederndodelebens Kenneth-Leif Husnik konnte seinem Team in Minute 32 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Magdeburg. Drei weitere Treffer durch Spieler Nummer 14 (62.), Spieler Nummer 7 (70.) und Spieler Nummer 14 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 5:1 für den TSV Niederndodeleben.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 17
In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Silvio Gottschalk den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (85.). Damit war der Triumph der Niederndodelebener gesichert. Die Magdeburger sind auf Platz neun gerutscht.
Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSV Niederndodeleben
BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Gröschner, Kokert (80. Nsien), Klinzmann (24. Njonou), Spiering, Ngou, Ellrich, Hilgendorf (73. Bansemer), Wolde, Mittag, Hartwig
TSV Niederndodeleben: Willner – Farkas (56. Dreiling), Müller (73. Bittner), Schott, Lüddeckens, Jebsen, Husnik (67. Gottschalk), Ahlemann, Komorous (73. Klein), Ferl (67. Mai), Biermanski
Tore: 1:0 Patrick Ellrich (11.), 1:1 Bjarne Arthur Biermanski (28.), 1:2 Kenneth-Leif Husnik (32.), 1:3 Bjarne Arthur Biermanski (62.), 1:4 Tobias Müller (70.), 1:5 Bjarne Arthur Biermanski (75.), 1:6 Silvio Gottschalk (85.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Stefan Klose, Jason Luca Meyer; Zuschauer: 53