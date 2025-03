Fußball-Landesklasse 2: An diesem Samstag hat die SG Blau-Weiß Gerwisch im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen den Burger BC 08 unterlag das Team von Philipp Baumgartl mit 1:5 (1:1).

Gerwisch/MTU. Die 98 Beobachter auf dem Sportplatz haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Blau-Weiß Gerwisch ein ernüchterndes 1:5 (1:1) hinnehmen musste.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Erik Baas für Burg traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jonathan Matthe den Ball ins Netz (18.).

Minute 18 SG Blau-Weiß Gerwisch gleichauf mit Burger BC 08 – 1:1

Robin Wehrmann traf für Burg in Minute 63, Pascal Thiede in Minute 70 und Paul Alfred Wegner in Minute 71. Spielstand 4:1 für den Burger BC 08.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gerwisch

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 21

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Erik Teege, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu festigen (82.). Die Gegner vom Burger BC 08 beendeten die Partie mit einer Roten Karte (88.).

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Gerwisch – Burger BC 08

SG Blau-Weiß Gerwisch: Krüger – Dake, Fritz, Möser, Köthnig, Deckert (20. Mangold), Siemke, Matthe, Gerber (79. Lisak), Brandt, Gehrmann

Burger BC 08: Micksch – Gase, Baas (46. Thiede), Ulrich (80. Lichtenberg), Parpart (84. Schulz), Zimmer (32. Teege), Schmidt (50. Wegner), Wehrmann, Engel, Saage, Grisgraber

Tore: 0:1 Erik Baas (4.), 1:1 Jonathan Matthe (18.), 1:2 Robin Wehrmann (63.), 1:3 Pascal Thiede (70.), 1:4 Paul Alfred Wegner (71.), 1:5 Erik Teege (82.); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Port, Heiko Schulze; Zuschauer: 98