Klar unterlegen zeigte sich der MSC Preussen in der Auseinandersetzung gegen den Osterweddinger SV letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 2. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Alexander Daul. Der Trainer von Preussen musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Osterwedding beobachten.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tom Robin Koch für Osterwedding traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Yven Chris Gebhardt (26.) erzielt wurde.

MSC Preussen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 26

Der Siegeszug der Osterweddinger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Uwe Spiess im gegnerischen Tor. Koch traf gleich mehrmals – in Minute 45 und 78. Spielstand 4:0 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Unmittelbar darauf gelang es Koch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 auszubauen (83.). In Spielminute 88 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – Osterweddinger SV

MSC Preussen: Kagelmann – Jibril, Norenko (67. Volkmer), Dervishaj, Rezai, Jahjah, El Zayat (53. Tischer), Preuss, Farho (72. Kidw), Kulinich, Kompaniiets

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Nakoinz (84. Frimel), Loof (79. Reuter), Embach, Falkenberg, Nölle (82. Dziobek), Gebhardt (67. Magel), Schulze, Klaus, Koch (84. Suchanek)

Tore: 0:1 Tom Robin Koch (24.), 0:2 Yven Chris Gebhardt (26.), 0:3 Tom Robin Koch (45.), 0:4 Tom Robin Koch (78.), 0:5 Tom Robin Koch (83.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Toni Wollmann; Zuschauer: 27