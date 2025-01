Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der Burger BC 08 gegenüber dem SV Irxleben machtlos und wurde 4:6 (1:5) besiegt.

Burg/MTU. Der Burger BC 08 und der SV Irxleben haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 4:6 (1:5).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Lukas Schwenke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Börder legten in der 18. Spielminute nach. Wieder war Schwenke der Torschütze.

Burger BC 08 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 18

Die Börder erhöhten noch einmal. Robin Sanne schoss und traf in Minute 26. Der Burger BC 08 lag drei Tore zurück bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Christopher Gerhard Schmidt versenkte den Ball in der 32. Spielminute. Der SV Irxleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Paul Stier verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 45.+1., 60.). Dann gelang es den Burgern, dem Burger BC 08 etwas entgegenzusetzen. Schmidt traf in Spielminute 80, gefolgt von Robin Wehrmann (85.). Spielstand 6:3 für den SV Irxleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Einen Wermutstropfen mussten die Börder am Ende des Spiels noch wegstecken. In der dritten Nachspielminute lenkte Andreas Krause den Ball unglücklich ins eigene Tor und schmälerte so den Erfolg seiner Mannschaft. Dennoch gingen sie als Sieger vom Platz. Der Burger BC 08 rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 – SV Irxleben

Burger BC 08: Stöwesand – Zimmer (57. Parpart), Thiede, Wehrmann, Ulrich (46. Schäfer), Teege, Gase, Saage, Engel, Bartel (68. Wegner), Schmidt

SV Irxleben: Schulze – Stier (73. Conradi), Pollmer, Trabert, Michael, Reich, Sanne (63. Nordt), Schwenke, Krause, Kanning (55. Rolle), Schube (3. Wierstorf)

Tore: 0:1 Lukas Schwenke (2.), 0:2 Lukas Schwenke (18.), 0:3 Robin Sanne (26.), 1:3 Christopher Gerhard Schmidt (32.), 1:4 Paul Stier (43.), 1:5 Robin Sanne (45.+1), 1:6 Robin Sanne (60.), 2:6 Christopher Gerhard Schmidt (80.), 3:6 Robin Wehrmann (85.), 4:6 Andreas Krause (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Tobias Kramer, Oscar Jenschmischek; Zuschauer: 177