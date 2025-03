Burg/MTU. Die 125 Besucher des BBC 08 Parkstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Altenweddingen mit 3:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Stefanie Wenslau (Stendal) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karte an die Burger (25., 33., 35.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Xaver Parpart (Burger BC 08) netzte dann spät in Spielminute 67 ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Oliver Gase den Ball ins Netz (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 20

2:0 Vorsprung für Burger BC 08 – Minute 75

Nach wenigen Momenten gelang es David Bartel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (79.). In Spielminute 96 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 – SV 1889 Altenweddingen

Burger BC 08: Micksch – Bartel (81. Lichtenberg), Zimmer, Schäfer (81. Riemann), Thiede (68. Kersten), Grisgraber, Saage, Parpart, Baas (77. Ulrich), Gase, Engel (46. Teege)

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Petters (78. Schubert), Deike, Richter (78. Hanft), Selent, Schwarz, Nord, Harnau, Schlieter (64. Thielecke), Wendland (46. Rein), Thielecke (57. Zywotek)

Tore: 1:0 Xaver Parpart (67.), 2:0 Oliver Gase (75.), 3:0 David Bartel (79.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Alexa Deunert, Fynn Lennox Hansen; Zuschauer: 125