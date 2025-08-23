Mit einer Niederlage für den BSV 79 Magdeburg endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den Eilslebener SV mit 4:5 (1:2).

Magdeburg/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Eilslebener SV am Samstag 4:5 (1:2) getrennt.

Nach lediglich 20 Minuten schoss Marcus-Antonio Bach das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Bach den Ball ins Netz (30.).

BSV 79 Magdeburg liegt 0:2 im Rückstand – 30. Minute

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Magdeburger zum Zug: Philipp Glage traf in Spielminute 40. Brenzlich wurde die Situation für die Eilslebener nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 1:3. Pascal Hampel traf in der 53. Minute. So einfach ließen sich die Magdeburger jedoch nicht abhängen. Philipp Glage versenkte den Ball in Minute 70, gefolgt von Tim Bansemer und Torben Hartwig (74., 86.). So einfach ließen sich die Eilslebener jedoch nicht abhängen. Julian Wittek schoss und traf in der 92. Spielminute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der BSV 79 Magdeburg kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Christian Falk (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Eilslebener Elf erzielen (90.+4). Die Magdeburger sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Eilslebener SV

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Ellrich (71. Hartwig), Glage, Ngou, Nsangou, Gröschner, Mittag, Klinzmann, Hartley (58. Bansemer), Horn, Yakhyaev (88. Youdom Takaw)

Eilslebener SV: Bergeest – Duckstein (71. Badeleben), Jakobs (80. Köhler), Haus, Hampel, Reber, Falk, Bach, Bockwoldt (88. Weber), Stolte (80. Ruprecht), Wittek

Tore: 0:1 Marcus-Antonio Bach (20.), 0:2 Marcus-Antonio Bach (30.), 1:2 Philipp Glage (40.), 1:3 Pascal Hampel (53.), 2:3 Philipp Glage (70.), 3:3 Tim Bansemer (74.), 4:3 Torben Hartwig (86.), 4:4 Julian Wittek (90.+2), 4:5 Christian Falk (90.+4); Zuschauer: 41