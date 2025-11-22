Der BSV 79 Magdeburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:4 (0:0).

BSV 79 Magdeburg unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und die TSG Grün-Weiß Möser I ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kevin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte in der 10. Minute der zweiten Spielhälfte (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Burger konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Alain Zidane Nsangou der Torschütze (63.).

BSV 79 Magdeburg und TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 63

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Simon Moratschke/Möser (69.), gefolgt von Finn Eickhoff (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 80 und Maximilian Sachs (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 86. Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Nur drei Minuten darauf konnte Carl Joscha Gröschner (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (89.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hartwig, Krüger, Nsangou (72. Kasper), Spiering, Wolde, Ellrich, Yakhyaev (71. Hilgendorf), Glage, Horn, Gröschner

TSG Grün-Weiß Möser I: Kloska – Karbe (70. Eickhoff), Thiele, Sachs, Rieche, Nord, Küllmey (84. Fähse), Kloska, Moratschke, Rick (84. Henning), Pilz

Tore: 0:1 Kevin Kloska (55.), 1:1 Alain Zidane Nsangou (63.), 1:2 Simon Moratschke (69.), 1:3 Finn Eickhoff (80.), 1:4 Maximilian Sachs (86.), 2:4 Carl Joscha Gröschner (89.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Alexander Wesche, Hannes Glathe; Zuschauer: 28