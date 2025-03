Am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der BSV 79 Magdeburg vor 46 Fußballfans über einen soliden 6:3 (1:1)-Sieg gegen den Osterweddinger SV freuen.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 6:3 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Kick-Off, als Torben Hartwig für Magdeburg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Philipp Nakoinz der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (17.).

Gleichstand. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Janis Klinzmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (55., 58., 62.). Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Nakoinz traf in Minute 69 noch einmal. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 5:2 aus. Alain Zidane Nsangou schoss und traf in Minute 72. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Tom Robin Koch traf in der 81. Spielminute. Spielstand 5:3 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

Schon drei Spielminuten darauf konnte Klinzmann (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 6:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Kokert (58. Horn), Gröschner, Nsangou (85. Herbst), Hartwig (87. Spiering), Dreiling (46. Klinzmann), Wolde, Krüger (90. Bansemer), Glage, Ellrich

Osterweddinger SV: Helmholz – Embach (43. Dziobek), Iser (63. Nölle), Loof (85. Zabel), Müller (75. Treusch), Nakoinz, Barkowski, Gläser (57. Mörig), Koch, Schulze, Krull

Tore: 1:0 Torben Hartwig (4.), 1:1 Philipp Nakoinz (17.), 2:1 Janis Klinzmann (55.), 3:1 Janis Klinzmann (58.), 4:1 Torben Hartwig (62.), 4:2 Philipp Nakoinz (69.), 5:2 Alain Zidane Nsangou (72.), 5:3 Tom Robin Koch (81.), 6:3 Janis Klinzmann (84.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Rene Kaliske, Christian Berthold; Zuschauer: 46