Der BSV 79 Magdeburg errang am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 33 Zuschauern einen klaren 4:1 (4:1)-Sieg gegen die SG Blau-Weiß Niegripp.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Niegripp: Nachdem der BSV 79 Magdeburg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (4:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Niklas Heisinger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 21 wurde das Gegentor durch Dean Joel Dreiling erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV 79 Magdeburg gegen SG Blau-Weiß Niegripp – Minute 21

Niegripp war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (22.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten sieben Minuten legte das Team von Peter Lemke nach und netzte ein weiteres Mal ein (29). Spielstand 3:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 22

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Nsangou (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (36.). Mit 4:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV 79 Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Blau-Weiß Niegripp beendeten die Partie mit einer Gelben sowie einer Gelb-Roten Karte (82.).

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SG Blau-Weiß Niegripp

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Herbst, Horn, Klinzmann, Dreiling (79. Hartley), Hartwig, Kokert (72. Hakka), Wolde, Nsangou, Ngou, Kasper

SG Blau-Weiß Niegripp: Heilmann – Enke, Hennig, Kramer, Eschner, Witzel, Sandmann, Heisinger, Beinarovics, Schuh, Endert (63. Endert)

Tore: 0:1 Niklas Heisinger (3.), 1:1 Dean Joel Dreiling (21.), 2:1 Alain Zidane Nsangou (22.), 3:1 Alain Zidane Nsangou (29.), 4:1 Alain Zidane Nsangou (36.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 33