Dem BSV 79 Magdeburg glückte es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den Roter Stern Sudenburg mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 26 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Torben Hartwig (44.) erzielt wurde.

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Nimtz konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Am Ende des Duells sollte es dem BSV 79 Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Philipp Glage den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hartwig, Spiering, Gröschner, Ellrich (66. Kokert), Heyse (76. Wolde), Klinzmann, Ngou, Yakhyaev (88. Kasper), Glage, Krüger

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser, Telge (61. Abraham), Felgenhauer, Spilgies (72. Subke), Pakebusch, Hennings, Graupner, Schimmelpfennig, Riedel (66. Zen Al Abeden), Wildenhof

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26