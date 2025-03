Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der SV Seilerwiesen Magdeburg haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 8:2 (5:2).

Alain Zidane Nsangou (BSV 79 Magdeburg) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Daniel Stridde den Ball ins Netz (15.).

BSV 79 Magdeburg und SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 15

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Glage traf in Spielminute 20, gefolgt von Fynn Kokert (22.). So leicht ließen sich die Magdeburger aber nicht abhängen. Stridde versenkte den Ball in Minute 30 zum zweiten Mal. Brenzlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Nsangou verschaffte seinem Team vier weitere Tore (31., 40., 60., 66.). Spielstand 7:2 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 20

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Nsangou den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 8:2 ausbaute (68.). Damit war der Triumph des BSV 79 Magdeburg entschieden. In Spielminute 75 handelte sich der SV Seilerwiesen Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Seilerwiesen Magdeburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Ellrich (74. Tornow), Klinzmann, Glage, Spiering, Kokert (76. Kasper), Nsangou (70. Herbst), Krüger, Dreiling (46. T. Bansemer), Hartwig

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Thomas (46. Holtz), Repp, Skorsetz, Meyer, Gropius, Tilche (46. Rettinger), Stridde (67. Lentz), Rother, Bader, Seegers

Tore: 1:0 Alain Zidane Nsangou (13.), 1:1 Daniel Stridde (15.), 2:1 Philipp Glage (20.), 3:1 Fynn Kokert (22.), 3:2 Daniel Stridde (30.), 4:2 Alain Zidane Nsangou (31.), 5:2 Patrick Ellrich (40.), 6:2 Patrick Ellrich (60.), 7:2 Alain Zidane Nsangou (66.), 8:2 Alain Zidane Nsangou (68.); Zuschauer: 24