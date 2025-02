Dem BSV 79 Magdeburg gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den FC Zukunft Magdeburg mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 40 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Spieler des BSV 79 Magdeburg setzten sich souverän mit 4:1 (0:0) gegen die Gäste durch.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Dean Joel Dreiling (BSV 79 Magdeburg) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Marcel Renning den Ball ins Netz (64.).

Alain Zidane Nsangou traf für Magdeburg in Minute 72 und Philipp Glage in Minute 83. Spielstand 3:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Nsangou (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 4:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Die Magdeburger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – FC Zukunft Magdeburg

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Hartwig, Glage, Krüger, Ellrich (87. Tornow), Hennig (68. Kokert), Gröschner, Wolde, Ngou, Nsangou, Dreiling

FC Zukunft Magdeburg: Steinig-Pinnecke – Marth (52. Renning), Schaar (46. Tiepke), Bengsch (73. Krühne-Ploetz), Weigmann, Tolle, Srech, Probst, Rosa, Mishchuk, Weidemann

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (62.), 1:1 Marcel Renning (64.), 2:1 Alain Zidane Nsangou (72.), 3:1 Philipp Glage (83.), 4:1 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Luca Maxim Pichert; Zuschauer: 40