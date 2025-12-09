Der BSV 79 Magdeburg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 26 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Büchnerstraße ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Magdeburger gewannen souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Kontrahenten aus Stern.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Torben Hartwig den Ball ins Netz (44.).

BSV 79 Magdeburg liegt in Minute 44 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Nimtz konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Am Ende des Duells sollte es dem BSV 79 Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Philipp Glage den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+1). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ellrich (66. Kokert), Krüger, Heyse (76. Wolde), Klinzmann, Glage, Yakhyaev (88. Kasper), Gröschner, Hartwig, Spiering, Ngou

Roter Stern Sudenburg: Barth – Graupner, Riedel (66. Zen Al Abeden), Telge (61. Abraham), Gläser, Wildenhof, Felgenhauer, Spilgies (72. Subke), Pakebusch, Hennings, Schimmelpfennig

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26