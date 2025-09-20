Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem BSV 79 Magdeburg ein 5:4 (2:2)-Triumph über den Osterweddinger SV.

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Magdeburger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Tom Robin Koch der Torschütze (18.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Glage traf in der 20. Minute noch einmal. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mathias Loof versenkte den Ball in der 38. Spielminute. 2:2. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Torben Hartwig traf in der 46. Spielminute. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Hartwig schoss und traf in der 87. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon zwei Spielminuten später konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (89.). Die Magdeburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ellrich (76. Heyse), Nsangou, Glage, Yakhyaev (71. Hennig), Hartwig, Kasper, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Bansemer, Gröschner, Kokert (71. Nsien)

Osterweddinger SV: Kiese – Müller (79. Gebhardt), Koch, Nakoinz, Iser, Falkenberg, Barkowski, Embach (63. Magel), Nölle, Loof (55. Reuter), Schulze

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43