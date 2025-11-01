Am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem BSV 79 Magdeburg ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 19 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Groß Santersleben durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Heyse, als Fynn Kokert für Magdeburg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Magdeburger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Alain Zidane Nsangou der Torschütze (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

BSV 79 Magdeburg führt in Minute 41 mit 2:0

Einen Dämpfer mussten die Magdeburger noch verkraften. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ellrich (73. Nsien), Hartwig, Ngou, Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Nsangou, Gröschner, Glage, Heyse, Kokert, Klinzmann

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Banas (64. Lange), (77. Hahn), Ilijoski, Tafere, Al Houri (84. Fateh), Qorbani, Adjioski, Madaus, Otto

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19