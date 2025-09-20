Der BSV 79 Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV.

Magdeburg/MTU. Der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 5:4 (2:2).

In Minute 12 schoss Philipp Glage das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

Minute 18 BSV 79 Magdeburg und Osterweddinger SV im Gleichstand – 1:1

1:1. Die Magdeburger konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Philipp Glage traf in Minute 20 noch einmal. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mathias Loof versenkte den Ball in der 38. Spielminute. 2:2. Der BSV 79 Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Torben Hartwig traf in der 46. Spielminute. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Hartwig versenkte den Ball in Minute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Schon zwei Minuten darauf konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (89.). Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Klinzmann (90. Youdom Takaw), Ellrich (76. Heyse), Bansemer, Yakhyaev (71. Hennig), Hartwig, Gröschner, Glage, Nsangou, Kasper, Kokert (71. Nsien)

Osterweddinger SV: Kiese – Embach (63. Magel), Koch, Falkenberg, Müller (79. Gebhardt), Iser, Loof (55. Reuter), Nakoinz, Nölle, Schulze, Barkowski

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43