Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV am Samstag 5:4 (2:2) getrennt.

Philipp Glage (BSV 79 Magdeburg) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

1:1 im Duell zwischen BSV 79 Magdeburg und Osterweddinger SV – Minute 18

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Philipp Glage traf in der 20. Minute zum zweiten Mal. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mathias Loof versenkte den Ball in Spielminute 38. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Torben Hartwig schoss und traf in Minute 46. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Hartwig schoss und traf in Spielminute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Alain Zidane Nsangou den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Magdeburg sicherte (89.). Die Magdeburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kasper, Gröschner, Kokert (71. Nsien), Nsangou, Glage, Yakhyaev (71. Hennig), Hartwig, Bansemer, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Ellrich (76. Heyse)

Osterweddinger SV: Kiese – Falkenberg, Koch, Iser, Barkowski, Nölle, Nakoinz, Loof (55. Reuter), Embach (63. Magel), Müller (79. Gebhardt), Schulze

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43