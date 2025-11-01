Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Die 19 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:0) knapp.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Fynn Kokert das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (38.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Alain Zidane Nsangou (41.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

BSV 79 Magdeburg liegt in Minute 41 2:0 vorn

Einen Wermutstropfen mussten die Magdeburger noch hinnehmen. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Heyse, Hartwig, Kokert, Glage, Ellrich (73. Nsien), Gröschner, Ngou, Klinzmann, Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Nsangou

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Madaus, Qorbani, (77. Hahn), Banas (64. Lange), Ilijoski, Adjioski, Al Houri (84. Fateh), Otto, Tafere, Madaus

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19