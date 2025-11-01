Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Groß Santersleben I.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 19 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Groß Santersleben durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Fynn Kokert das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (38.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alain Zidane Nsangou den Ball ins Netz (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Minute 41: BSV 79 Magdeburg liegt mit 2:0 vorne

Einen Wermutstropfen mussten die Magdeburger noch wegstecken. In Minute 54 lenkte Kokert den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SV Groß Santersleben I

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Youdom Takaw (89. Hilgendorf), Gröschner, Kokert, Heyse, Klinzmann, Hartwig, Glage, Nsangou, Ellrich (73. Nsien)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – (77. Hahn), Al Houri (84. Fateh), Qorbani, Tafere, Adjioski, Otto, Madaus, Banas (64. Lange), Ilijoski, Madaus

Tore: 1:0 Fynn Kokert (38.), 2:0 Alain Zidane Nsangou (41.), 2:1 Fynn Kokert (54.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 19