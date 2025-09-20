Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV.

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

Unentschieden. Der BSV 79 Magdeburg konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Philipp Glage traf in der 20. Spielminute ein weiteres Mal. Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Mathias Loof traf in der 38. Spielminute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Torben Hartwig traf in Spielminute 46. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Hartwig schoss und traf in Minute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Bereits zwei Minuten darauf konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Elf erzielen (89.). Die Magdeburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kokert (71. Nsien), Glage, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Hartwig, Bansemer, Nsangou, Yakhyaev (71. Hennig), Kasper, Ellrich (76. Heyse), Gröschner

Osterweddinger SV: Kiese – Embach (63. Magel), Koch, Müller (79. Gebhardt), Barkowski, Falkenberg, Loof (55. Reuter), Nölle, Nakoinz, Iser, Schulze

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43