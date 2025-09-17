Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der BSV 79 Magdeburg vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884 freuen.

Magdeburg/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger schlugen das Team aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän.

Patrick Ellrich (BSV 79 Magdeburg) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jan-Erik Gamroth (24.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel BSV 79 Magdeburg gegen SSV Samswegen 1884 – 24. Minute

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie aufs Feld zu bringen. Franck Kevin Youdom Takaw ersetzte Tim Krüger und Fynn Kokert kam rein für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite sprang Fabian Belwe für Robby Nagel ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Franck Kevin Youdom Takaw den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (84.). Damit war der Triumph der Magdeburger entschieden. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Krüger (64. Youdom Takaw), Hartwig, Nsangou (90. Nsien), Spiering (85. Bansemer), Glage, Horn, Yakhyaev, Ngou, Ellrich (75. Kokert), Gröschner

SSV Samswegen 1884: Ronge – Nagel (80. Belwe), Lehmann, Gamroth, Ermisch, Herbst (62. Sonnabend), Resch (53. Ismail), Bartsch, Feyer (90. Moustafa), Kober, Wagner

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48