Dem BSV 79 Magdeburg gelang es am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den FC Zukunft Magdeburg mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des BSV 79 Magdeburg schlugen die Gäste mit 4:1 (0:0) souverän.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Dean Joel Dreiling (BSV 79 Magdeburg) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 62, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Marcel Renning (64.) erzielt wurde.

Alain Zidane Nsangou traf für Magdeburg in Minute 72 und Philipp Glage in Minute 83. Spielstand 3:1 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Nsangou, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu festigen (89.). Die Magdeburger sicherten sich somit Platz elf.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – FC Zukunft Magdeburg

BSV 79 Magdeburg: Papajewski – Hennig (68. Kokert), Ngou, Glage, Krüger, Gröschner, Hartwig, Dreiling, Wolde, Nsangou, Ellrich (87. Tornow)

FC Zukunft Magdeburg: Steinig-Pinnecke – Mishchuk, Schaar (46. Tiepke), Weigmann, Tolle, Weidemann, Srech, Bengsch (73. Krühne-Ploetz), Rosa, Marth (52. Renning), Probst

Tore: 1:0 Dean Joel Dreiling (62.), 1:1 Marcel Renning (64.), 2:1 Alain Zidane Nsangou (72.), 3:1 Philipp Glage (83.), 4:1 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Stefan Knorr, Luca Maxim Pichert; Zuschauer: 40