Der BSV 79 Magdeburg errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 26 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Andreas Heyse vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Janis Klinzmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Torben Hartwig (44.) erzielt wurde.

BSV 79 Magdeburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 44

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Nimtz konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Am Ende der Partie sollte es dem BSV 79 Magdeburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Philipp Glage den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Krüger, Glage, Gröschner, Ngou, Klinzmann, Spiering, Hartwig, Yakhyaev (88. Kasper), Heyse (76. Wolde), Ellrich (66. Kokert)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Pakebusch, Spilgies (72. Subke), Riedel (66. Zen Al Abeden), Felgenhauer, Wildenhof, Gläser, Schimmelpfennig, Hennings, Graupner, Telge (61. Abraham)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26