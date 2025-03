Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 46 Zuschauern einen klaren 6:3 (1:1)-Sieg gegen den Osterweddinger SV.

Gleich nach dem Anstoß schoss Torben Hartwig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Philipp Nakoinz den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (17.).

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Janis Klinzmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (55., 58., 62.). Die Osterweddinger nahmen aber nochmal Anlauf. Nakoinz schoss und traf in der 69. Minute noch einmal. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Alain Zidane Nsangou traf in der 72. Spielminute. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Ole Lennard Nölle versenkte den Ball in der 81. Minute. Spielstand 5:3 für den BSV 79 Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 18

Nur drei Spielminuten darauf konnte Klinzmann (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 6:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Hartwig (87. Spiering), Nsangou (85. Herbst), Krüger (90. Bansemer), Ellrich, Glage, Gröschner, Wolde, Ngou, Kokert (58. Horn), Dreiling (46. Klinzmann)

Osterweddinger SV: Helmholz – Koch, Müller (75. Treusch), Nakoinz, Iser (63. Nölle), Embach (43. Dziobek), Gläser (57. Mörig), Loof (85. Zabel), Barkowski, Krull, Schulze

Tore: 1:0 Torben Hartwig (4.), 1:1 Philipp Nakoinz (17.), 2:1 Janis Klinzmann (55.), 3:1 Janis Klinzmann (58.), 4:1 Torben Hartwig (62.), 4:2 Philipp Nakoinz (69.), 5:2 Alain Zidane Nsangou (72.), 5:3 Ole Lennard Nölle (81.), 6:3 Janis Klinzmann (84.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Rene Kaliske, Christian Berthold; Zuschauer: 46