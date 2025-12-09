Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 26 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Stern durch.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Torben Hartwig den Ball ins Netz (44.).

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Nimtz konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der BSV 79 Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Krüger, Heyse (76. Wolde), Ngou, Hartwig, Ellrich (66. Kokert), Yakhyaev (88. Kasper), Gröschner, Spiering, Glage, Klinzmann

Roter Stern Sudenburg: Barth – Hennings, Graupner, Gläser, Riedel (66. Zen Al Abeden), Schimmelpfennig, Pakebusch, Felgenhauer, Telge (61. Abraham), Spilgies (72. Subke), Wildenhof

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26