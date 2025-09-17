Dem BSV 79 Magdeburg glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Mittwoch den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Büchnerstraße geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Samswegen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Patrick Ellrich traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Magdeburger konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jan-Erik Gamroth der Torschütze (24.).

Minute 24 BSV 79 Magdeburg gleichauf mit SSV Samswegen 1884 – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Ellrich konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Franck Kevin Youdom Takaw wurde für Tim Krüger eingesetzt und Fynn Kokert für Patrick Ellrich. Auf der Gastseite verließ Robby Nagel für Fabian Belwe den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Franck Kevin Youdom Takaw den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (84.). Damit war der Erfolg der Magdeburger entschieden. Der BSV 79 Magdeburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – SSV Samswegen 1884

BSV 79 Magdeburg: Klinzmann – Hartwig, Ngou, Nsangou (90. Nsien), Horn, Spiering (85. Bansemer), Glage, Yakhyaev, Gröschner, Krüger (64. Youdom Takaw), Ellrich (75. Kokert)

SSV Samswegen 1884: Ronge – Herbst (62. Sonnabend), Wagner, Bartsch, Lehmann, Feyer (90. Moustafa), Ermisch, Resch (53. Ismail), Nagel (80. Belwe), Kober, Gamroth

Tore: 1:0 Patrick Ellrich (13.), 1:1 Jan-Erik Gamroth (24.), 2:1 Patrick Ellrich (63.), 3:1 Franck Kevin Youdom Takaw (84.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Danilo Babajew, Phillip Möller; Zuschauer: 48