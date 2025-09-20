Einen 5:4 (2:2)-Heimerfolg gegen den Osterweddinger SV heimste der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der BSV 79 Magdeburg und der Osterweddinger SV ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:2).

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (18.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Philipp Glage traf in Minute 20 zum zweiten Mal. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mathias Loof traf in der 38. Spielminute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Torben Hartwig versenkte den Ball in Minute 46. So leicht ließen sich die Osterweddinger nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. So leicht ließen sich die Magdeburger aber nicht unterkriegen. Hartwig traf in Spielminute 87 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur zwei Minuten darauf konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (89.). Die Magdeburger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Klinzmann (90. Youdom Takaw), Nsangou, Kasper, Hartwig, Bansemer, Gröschner, Glage, Ellrich (76. Heyse), Yakhyaev (71. Hennig), Kokert (71. Nsien)

Osterweddinger SV: Kiese – Iser, Loof (55. Reuter), Falkenberg, Schulze, Nakoinz, Koch, Barkowski, Embach (63. Magel), Müller (79. Gebhardt), Nölle

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43