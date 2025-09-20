Einen 5:4 (2:2)-Heimsieg gegen den Osterweddinger SV fuhr der BSV 79 Magdeburg am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Philipp Glage traf für den BSV 79 Magdeburg in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tom Robin Koch (18.) erzielt wurde.

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Magdeburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Philipp Glage versenkte den Ball in der 20. Spielminute ein weiteres Mal. Die Osterweddinger blieben ihnen auf den Fersen. Mathias Loof schoss und traf in Minute 38. Gleichstand. Die Magdeburger revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Torben Hartwig traf in Spielminute 46. So leicht ließen sich die Osterweddinger aber nicht abhängen. Mit einem Doppelpack von Koch zog der Osterweddinger SV an den Gegnern vorbei. Es wollte den Osterweddingern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Hartwig traf in Minute 87 ein weiteres Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Alain Zidane Nsangou (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Magdeburger Mannschaft erzielen (89.). Der BSV 79 Magdeburg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Osterweddinger SV

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Kokert (71. Nsien), Bansemer, Klinzmann (90. Youdom Takaw), Kasper, Yakhyaev (71. Hennig), Hartwig, Gröschner, Ellrich (76. Heyse), Glage, Nsangou

Osterweddinger SV: Kiese – Nakoinz, Barkowski, Iser, Loof (55. Reuter), Embach (63. Magel), Nölle, Koch, Schulze, Müller (79. Gebhardt), Falkenberg

Tore: 1:0 Philipp Glage (12.), 1:1 Tom Robin Koch (18.), 2:1 Philipp Glage (20.), 2:2 Mathias Loof (38.), 3:2 Torben Hartwig (46.), 3:3 Tom Robin Koch (57.), 3:4 Tom Robin Koch (75.), 4:4 Torben Hartwig (87.), 5:4 Alain Zidane Nsangou (89.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Julia Kopecki; Zuschauer: 43