Der BSV 79 Magdeburg erzielte am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 26 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den Roter Stern Sudenburg.

Magdeburg/MTU. Die 26 Besucher auf dem Sportplatz Büchnerstraße haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Stern mit 3:1 (2:0) souverän.

Janis Klinzmann (BSV 79 Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Torben Hartwig (44.) erzielt wurde.

Es sah nicht gut aus für Stern. Aber dann musste der BSV 79 Magdeburg auch mal einstecken. Torwart Marvin Nimtz konnte den Ball von Kevin Spilgies nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der BSV 79 Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Philipp Glage (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 93 handelte sich der Roter Stern Sudenburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BSV 79 Magdeburg – Roter Stern Sudenburg

BSV 79 Magdeburg: Nimtz – Ngou, Ellrich (66. Kokert), Krüger, Klinzmann, Spiering, Hartwig, Glage, Gröschner, Yakhyaev (88. Kasper), Heyse (76. Wolde)

Roter Stern Sudenburg: Barth – Gläser, Graupner, Hennings, Spilgies (72. Subke), Riedel (66. Zen Al Abeden), Wildenhof, Schimmelpfennig, Pakebusch, Felgenhauer, Telge (61. Abraham)

Tore: 1:0 Janis Klinzmann (36.), 2:0 Torben Hartwig (44.), 2:1 Kevin Spilgies (47.), 3:1 Philipp Glage (90.+1); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 26