In der Fußball-Landesklasse 2 kassierte der SV Eintracht Gommern am Wochenende eine üble Pleite gegen den Magdeburger SV Börde und ging 1:7 (0:2) vom Platz.

Gommern/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft um Florian Sprengler hat am Samstag vor 25 Zuschauern im Sportforum ganze sieben Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:7 (0:2).

In Minute 22 schoss David Berlin das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz (37.).

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – 37. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Max Bellach. Louis Rebone konnte in Minute 53 einnetzen und Randel legte in Minute 66 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Eintracht Gommern. In Minute 75 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, die Ehre der Gommeraner zu retten, das Match war jedoch verloren. Theo Lange traf für Magdeburg in Minute 90 und Patrick Kreutzer in Minute 90. Spielstand 6:1 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Mathias Rhode den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:7 festigte (90.+4). Damit war der Triumph der Magdeburger gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – Magdeburger SV Börde

SV Eintracht Gommern: Bellach – Schellbach, Randel, Sindermann, Napiontek, Tuente, Werban (68. Thiem), Schmidt, Hübener, Kunitschke (46. Knobloch), Hoppe

Magdeburger SV Börde: König – Rebone, Rhode, Wolff (81. Johne), Kreutzer, Schüßler, Brussig (65. Lange), Rebone (56. Blümel), Wesemeier, Boeke, Berlin

Tore: 0:1 David Berlin (22.), 0:2 Patrick Kreutzer (37.), 0:3 Louis Rebone (53.), 0:4 David Berlin (66.), 1:4 Niclas Randel (75.), 1:5 Theo Lange (90.), 1:6 Patrick Kreutzer (90.+1), 1:7 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Lutz Schmidt; Zuschauer: 25