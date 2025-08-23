Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen die SV Union Heyrothsberge ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Begegnung von TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge endet mit Remis 0:0

Magdeburg/MTU. Auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 haben 47 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SV Union Heyrothsberge verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

0:0 für TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge –

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Niemann, Simon, Oeding, Iyamu, Rohde, Kutz, Alali Alhamad (89. Wald), Fischer, Hildebrandt, Reuper (73. Schulz)

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Taube, Fritz, Schäfer, Kloska, Schulze, Raue, Peukert, Schlüter, Wöhler, Vogel (61. Marth)

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47