Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegen den SSV Samswegen 1884 ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der SSV Samswegen 1884 eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

Fabian Lehmann traf für den SSV Samswegen 1884 in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Börder legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war David Herbst der Torschütze (25.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt liegt 0:2 im Rückstand – 25. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Magdeburg-Neustadt-Torwart nicht verhindern (38.). Der Vorsprung des SSV Samswegen 1884 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Tino Beyer kämpfte weiter und in Minute 47 gelang Owen Etinosa Iyamu endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 28 Minuten später konnte Pascal Harald Schmidt ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SSV Samswegen 1884.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

In der Nachspielzeit nutzte der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt noch einmal die Gelegenheit. In der achten Spielminute konnte Paul Niemann (Magdeburg-Neustadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Magdeburg-Neustadt erreichen (90.+8).

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SSV Samswegen 1884

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Dolke – Niemann, Rasche, Schmidt, Schulz, Iyamu, Simon, Hildebrandt, Klawunn (73. Rohde), Wegelin (46. Alali Alhamad), Kutz (60. Reuper)

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Herbst (80. Resch), Ronge, Gamroth, Feyer (89. Zimmermann), Sonnabend, Bartsch, Lehmann, Stettin (35. Ismail), Ermisch (69. Nagel)

Tore: 0:1 Fabian Lehmann (12.), 0:2 David Herbst (25.), 0:3 David Herbst (38.), 1:3 Owen Etinosa Iyamu (47.), 2:3 Pascal Harald Schmidt (75.), 3:3 Paul Niemann (90.+8); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Normann Schulz, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 54