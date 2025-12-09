Für den Gastgeber TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens endete das Duell mit dem SV Groß Santersleben I am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Kleinmühlingen/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und dem SV Groß Santersleben I mit einem Remis.

Maurice Hertel (TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Das rettende Tor für den SV Groß Santersleben I fiel 24 Minuten nach der Halbzeitpause, als Yohanes Tafere den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Santersleber Team errang (69.). Die Gegner vom SV Groß Santersleben I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – SV Groß Santersleben I

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Kietzmann (65. Dörner), Zöbisch (75. Stüber), Braunert, Hamel, Ninschkewitz (80. Kemp), Boese, Schäfer (65. Brösel), Günther, Hertel

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange, Dressel, Madaus, Ilijoski (50. Hahn), Al Houri, Qorbani, Tafere, Adjioski, Delleh, Otto

Tore: 1:0 Maurice Hertel (13.), 1:1 Yohanes Tafere (69.); Zuschauer: 32