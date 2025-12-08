Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erreichte der Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg gegen die TSG Grün-Weiß Möser I ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Mit einem Remis sind der SV Seilerwiesen Magdeburg und die TSG Grün-Weiß Möser I am Montag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Umfassungsweg.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Nach kurzer Zeit verspielten die Gastgeber ihren Vorsprung jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Bennet Rico Fähse den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

72. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg auf Augenhöhe mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers, Skorsetz, Grzenda, Zoll, Tamaan (78. Ebeling), Kühn, Lücke, Gropius, Stridde, Meyer

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Thiele (46. Moratschke), Rick, Kloska, Jentzsch, Kloska (29. Karbe), Sachs, Rieche (76. Friedhoff), Eickhoff (46. Franke), Fähse, Küllmey (82. Eurich)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65