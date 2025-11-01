Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Seilerwiesen Magdeburg und SV Eintracht Gommern am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Magdeburg/MTU. Mit einem Gleichstand sind der SV Seilerwiesen Magdeburg und der SV Eintracht Gommern am Samstag auseinander gegangen. 15 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen.

Alexander Schellbach traf für den SV Eintracht Gommern in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

58. Minute SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit SV Eintracht Gommern – 1:1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Gommern kassierte einmal Gelb. Der SV Seilerwiesen Magdeburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian-Gabriel Gropius.

Das rettende Tor für den SV Seilerwiesen Magdeburg fiel 13 Minuten nach der Pause, als Mark Schröder den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (58.).

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – SV Eintracht Gommern

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers (82. Voigtländer), Zoll, Kühn, Schröder, Tamaan (78. Lüder), Rathsack, Meyer (75. Lausch), Skorsetz, Stridde, Gropius

SV Eintracht Gommern: Bellach – Hübener (78. Bea), Werban, Thauß (83. Von Saleski), Thiem, Rose, Randel (41. Knobloch), Hoppe, Schellbach, Napiontek, Schmidt

Tore: 0:1 Alexander Schellbach (19.), 1:1 Mark Schröder (58.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Tobias Block, Thomas Lehmann; Zuschauer: 15