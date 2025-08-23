Ergebnis 1. Spieltag Begegnung von SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV endet unentschieden 0:0
Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Seilerwiesen Magdeburg gegen den Osterweddinger SV ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Magdeburg
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 1
SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit Osterweddinger SV – 0:0
Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV
SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Grzenda, Stridde (59. Voigtländer), Rittmeister, Friedrich (70. Heck), Skorsetz, Schröder, Gropius (90. Müller), Hähre, Rathsack
Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Reuter, Iser, Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Nakoinz, Koch, Magel (78. Hübler), Loof (66. Falkenberg), Schulze
; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49