Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Heimverein SV Seilerwiesen Magdeburg gegen den Osterweddinger SV ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Alles in allem sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

SV Seilerwiesen Magdeburg gleichauf mit Osterweddinger SV – 0:0

Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Grzenda, Stridde (59. Voigtländer), Rittmeister, Friedrich (70. Heck), Skorsetz, Schröder, Gropius (90. Müller), Hähre, Rathsack

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Reuter, Iser, Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Nakoinz, Koch, Magel (78. Hübler), Loof (66. Falkenberg), Schulze

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49