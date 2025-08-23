Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen den Osterweddinger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Begegnung von SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV endet mit Remis 0:0

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Seilerwiesen Magdeburg und Osterweddinger SV. 49 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion Seilerwiesen. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Denis Funk (Wespen) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

0:0 Ausgleich im Spiel SV Seilerwiesen Magdeburg gegen Osterweddinger SV –

Der SV Seilerwiesen Magdeburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – Osterweddinger SV

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Theele, Rathsack, Friedrich (70. Heck), Gropius (90. Müller), Hähre, Skorsetz, Schröder, Stridde (59. Voigtländer), Grzenda, Rittmeister

Osterweddinger SV: Steinwerth – Loof (66. Falkenberg), Magel (78. Hübler), Nakoinz, Barkowski, Iser, Koch, Suchanek (46. Dziobek), Herrmanns, Reuter, Schulze

; Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Steffen Grafe, Marcel Kautz; Zuschauer: 49