Groß Santersleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 haben 25 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Groß Santersleben I und der TSG Grün-Weiß Möser I verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Guido Eisenschmidt (Salzwedel) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem drei Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 23

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Groß Santersleben I: Dressel – Tusuni, Otto (88. Dolcke), Lange, Kleinau, Alicke (76. Fateh), C. Madaus, Weber, Banas, C. Madaus, Kutz (82. Hahn)

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jordan, Sachs, Kloska, Pilz, Altenkirch, Jentzsch, Karbe, Thiele (60. Preßler), Rölke (72. Eurich), Küllmey

; Schiedsrichter: Guido Eisenschmidt (Salzwedel); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ben Stegert; Zuschauer: 25