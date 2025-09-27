Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SV 1889 Altenweddingen gegen den SV Eintracht Gommern ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern. 81 Zuschauer verfolgten das Spiel im Klemens-Fendler-Sportforumrum. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Winkelmann, Gumtz (82. L. Thielecke), Rein (75. T. R. Thielecke), Wendland (46. Sedlak), Selent, Schwarz, Mootz, Krüger, Harnau

SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Thiem, Tuente (82. Von Saleski), Schellbach (90. Randel), Schmidt, Sindermann, Rose, Knobloch (69. Hoppe), Hübener, Schulz

; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81