Ergebnis 6. Spieltag Begegnung von SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern endet unentschieden 0:0
Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber SV 1889 Altenweddingen gegen den SV Eintracht Gommern ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Sülzetal/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und SV Eintracht Gommern. 81 Zuschauer verfolgten das Spiel im Klemens-Fendler-Sportforumrum. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Lars Gareis (Unseburg) ausgesprochen. Insgesamt sechs Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Sülzetal
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 6
Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – SV Eintracht Gommern
SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Winkelmann, Gumtz (82. L. Thielecke), Rein (75. T. R. Thielecke), Wendland (46. Sedlak), Selent, Schwarz, Mootz, Krüger, Harnau
SV Eintracht Gommern: Bellach – Napiontek, Thiem, Tuente (82. Von Saleski), Schellbach (90. Randel), Schmidt, Sindermann, Rose, Knobloch (69. Hoppe), Hübener, Schulz
; Schiedsrichter: Lars Gareis (Unseburg); Assistenten: Nikodem Karsznia, Axel Koch; Zuschauer: 81