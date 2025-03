Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SG Blau-Weiß Niegripp und SV Union Heyrothsberge am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.

Arturs Beinarovics (SG Blau-Weiß Niegripp) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Am Ende der Partie sollte es der SV Union Heyrothsberge doch noch gelingen: Das Spiel war schon acht Minuten in der Nachspielzeit, als Marcus Schlüter den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Biederitzer Team erzielte (90.+8). In Spielminute 99 handelte sich die SG Blau-Weiß Niegripp noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Blau-Weiß Niegripp – SV Union Heyrothsberge

SG Blau-Weiß Niegripp: Niegengerd – Armbruster (80. Enke), Peseke, Sandmann, Provenzano (90. Klein), Kliche (90. Kruse), Beinarovics, Heisinger (80. Witzel), Kramer, Hennig, Schuh

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Vogel (68. Adler), Westhause, Peukert, Voelckel, Schlüter, Raue, Schulze (67. Vorhölter), Taube, Gropius, Kloska

Tore: 1:0 Arturs Beinarovics (30.), 1:1 Marcus Schlüter (90.+8); Schiedsrichter: Christoph Blasig (Stendal); Assistenten: Andreas Last, Björn Kleinschmidt; Zuschauer: 65