Für den Gastgeber Osterweddinger SV endete das Duell mit dem Eilslebener SV am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 2:2 (1:2)-Punkteteilung.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einer packenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Fabian Dilge, als Christian Falk für Eilsleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Eilslebener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Falk der Torschütze (42.).

Osterweddinger SV sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 42

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Mathias Loof wurde für Erik-Niklas Reuter eingesetzt und Yven Chris Gebhardt für Rico Müller. Auf der Gastseite verließen Marcus-Antonio Bach für Laurin Matthies und Carlo Bernd Köhler für Christian Jakobs den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Yven Chris Gebhardt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erlangen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg, Müller (65. Gebhardt), Reuter (46. Loof), Barkowski, Nakoinz, Dziobek, Schulze, Iser, Hübler (79. Klaus), Koch

Eilslebener SV: Bergeest – Badeleben (72. Stolte), Hampel, Bach (65. Matthies), Wittek (90. Bockwoldt), Derda, Falk, Köhler (65. Jakobs), Reber, Haus, Sacher (79. Hasse)

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78