Am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber Osterweddinger SV gegen den Eilslebener SV ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der Osterweddinger SV und der Eilslebener SV eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:2).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Hossein Emir Alizadeh (Burg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Osterweddinger (24., 24.). Christian Falk (Eilslebener SV) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor – wieder durch Falk (42.) erzielt wurde.

Osterweddinger SV gerät 0:2 ins Hintertreffen – 42. Minute

Osterwedding lag 0:2 zurück. In Minute 45.+1 jedoch wendete sich das Blatt: Tom Robin Koch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Mathias Loof ersetzte Erik-Niklas Reuter und Yven Chris Gebhardt kam rein für Rico Müller. Auf der Gastseite sprangen Laurin Matthies für Marcus-Antonio Bach und Christian Jakobs für Carlo Bernd Köhler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Osterweddinger SV kassierte noch einmal Gelb.

Nur sieben Minuten vor Spielende gelang es Yven Chris Gebhardt, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Osterweddinger zu erreichen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – Eilslebener SV

Osterweddinger SV: Steinwerth – Müller (65. Gebhardt), Nakoinz, Reuter (46. Loof), Hübler (79. Klaus), Falkenberg, Schulze, Barkowski, Iser, Koch, Dziobek

Eilslebener SV: Bergeest – Bach (65. Matthies), Wittek (90. Bockwoldt), Köhler (65. Jakobs), Reber, Sacher (79. Hasse), Badeleben (72. Stolte), Haus, Derda, Hampel, Falk

Tore: 0:1 Christian Falk (38.), 0:2 Christian Falk (42.), 1:2 Tom Robin Koch (45.+1), 2:2 Yven Chris Gebhardt (83.); Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Tobias Schläger, Czeslaw Przygocki; Zuschauer: 78