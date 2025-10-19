Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 erzielte der Gastgeber MSC Preussen gegen den SV Eintracht Gommern ein 3:3 (1:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der MSC Preussen und der SV Eintracht Gommern am Sonntag 3:3 (1:0) getrennt.

Shahin Farho traf für den MSC Preussen in Spielminute 19 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor konnten die Gommeraner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Rose den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel MSC Preussen gegen SV Eintracht Gommern – Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Tom Sindermann/Gommern (75.), gefolgt von Maximilian Rose (SV Eintracht Gommern) in Minute 80 und Azad Kidw (MSC Preussen) in Minute 85. Spielstand 3:2 für den SV Eintracht Gommern.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Ihab El Zayat, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (90.). In Spielminute 94 handelte sich der MSC Preussen noch eine Gelbe Karte ein. Der MSC Preussen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Eintracht Gommern

MSC Preussen: Ademovic – Tischer, Hussen Gahdo, Dervishaj, Rezai (63. Volkmer), Al Mounif, Preuss, Jahjah, Al Mori (63. Kompaniiets), Farho (76. Kidw), El Zayat

SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Hoppe, Randel, Schmidt, Thiem, Schellbach, Hübener, Napiontek, Rose, Werban

Tore: 1:0 Shahin Farho (19.), 1:1 Maximilian Rose (66.), 1:2 Tom Sindermann (75.), 1:3 Maximilian Rose (80.), 2:3 Azad Kidw (85.), 3:3 Ihab El Zayat (90.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Leonard Grebe, Paul van der Velde; Zuschauer: 48