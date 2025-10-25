Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 8:4 (5:1) ging der Eilslebener SV von Trainer Fabian Dilge aus dem Spiel mit der SV Union Heyrothsberge vom Platz.

Eilsleben/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 8:4 (5:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Biederitzer konterten in der 21. Spielminute. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze.

Eilslebener SV Kopf an Kopf mit SV Union Heyrothsberge – 1:1 in Minute 21

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Eilsleben erspielte sich die Führung. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Alexander Vasükov schoss und traf in der 48. Spielminute. Eine ernsthafte Gefahr erwuchs den Eilslebenern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Maximilian Reber versenkte den Ball in der 51. Spielminute ein weiteres Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Philipp Marth schoss und traf in der 67. Spielminute. Pascal Hampel versenkte den Ball in der 75. Spielminute. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Bereits drei Spielminuten später konnte Tom Marks (Heyrothsberge) den Ball über die Linie bringen (78.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Sengewald, Derda (66. Matthies), Bach (66. Hasse), Willms, Jakobs (84. Weber), Falk, Pruhs (55. Badeleben), Reber, Hampel, Haus (75. Sacher)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Möser (73. Wöhler), Taube, Schlüter, Kloska (85. Hrachowitz), Marth, Vasükov, Peukert, Schäfer, Schulze (85. Thorand), Marks

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62