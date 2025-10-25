Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 erzielten Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen die SV Union Heyrothsberge – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 8:4 (5:1) wider.

Eilsleben/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 8:4 (5:1) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Hannes Schulze das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Die Biederitzer konterten in der 21. Spielminute. Diesmal war Christian Jakobs der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge – Minute 21

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann gelang es den Biederitzern, die Dominanz der Eilslebener nochmal herauszufordern. Alexander Vasükov traf in Minute 48. Der Eilslebener SV ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Maximilian Reber versenkte den Ball in Minute 51 ein weiteres Mal, gefolgt von Jakobs (65.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Philipp Marth traf in der 67. Spielminute. Pascal Hampel versenkte den Ball in der 75. Minute. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Tom Marks den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (78.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Biederitzer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Bach (66. Hasse), Pruhs (55. Badeleben), Falk, Haus (75. Sacher), Jakobs (84. Weber), Hampel, Willms, Reber, Derda (66. Matthies), Sengewald

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Marth, Vasükov, Schäfer, Peukert, Möser (73. Wöhler), Kloska (85. Hrachowitz), Marks, Taube, Schlüter, Schulze (85. Thorand)

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62