Fußball-Landesklasse 2: Mit einem beeindruckenden 8:4 (5:1) ging der Eilslebener SV von Coach Fabian Dilge aus dem Spiel mit der SV Union Heyrothsberge vom Platz.

Eilsleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Eilslebener SV und die SV Union Heyrothsberge am Samstag 8:4 (5:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Hannes Schulze für Heyrothsberge traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christian Jakobs den Ball ins Netz.

Eilslebener SV und SV Union Heyrothsberge – 1:1 in Minute 21

Es stand Unentschieden. Der Eilslebener SV konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marcus-Antonio Bach verschaffte seinem Team vier weitere Tore (24., 28., 31., 45.). Dann gelang es den Biederitzern, der SV Union Heyrothsberge etwas entgegenzusetzen. Alexander Vasükov schoss und traf in Minute 48. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Eilslebener aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Maximilian Reber schoss und traf in Minute 51 noch einmal, gefolgt von Jakobs (65.). Heyrothsberge legte nochmal vor. Philipp Marth schoss und traf in Minute 67. Pascal Hampel traf in Spielminute 75. Spielstand 8:3 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Tom Marks den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (78.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Biederitzer aber nicht mehr einholen. In Spielminute 87 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Union Heyrothsberge

Eilslebener SV: Bergeest – Pruhs (55. Badeleben), Jakobs (84. Weber), Reber, Haus (75. Sacher), Falk, Willms, Sengewald, Bach (66. Hasse), Hampel, Derda (66. Matthies)

SV Union Heyrothsberge: Leopold – Taube, Marks, Kloska (85. Hrachowitz), Vasükov, Schlüter, Peukert, Schäfer, Marth, Schulze (85. Thorand), Möser (73. Wöhler)

Tore: 0:1 Hannes Schulze (4.), 1:1 Christian Jakobs (21.), 2:1 Marcus-Antonio Bach (24.), 3:1 Christian Jakobs (28.), 4:1 Christian Falk (31.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (45.), 5:2 Alexander Vasükov (48.), 6:2 Maximilian Reber (51.), 7:2 Christian Jakobs (65.), 7:3 Philipp Marth (67.), 8:3 Pascal Hampel (75.), 8:4 Tom Marks (78.); Schiedsrichter: Stefanie Wenslau (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 62