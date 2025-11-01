Dem Magdeburger SV Börde gelang es am 10. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 6:3 (3:1) zu besiegen. 29 Zuschauer waren live dabei.

Magdeburg/MTU. Am Samstag haben sich der Magdeburger SV Börde und der SSV Samswegen 1884 ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (3:1).

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Tristan Wolff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Magdeburger legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Fabian Brussig der Torschütze (12.).

12. Minute: Magdeburger SV Börde liegt mit 2:0 vorne

Der SSV Samswegen 1884 war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Tobias Wagner versenkte den Ball in der 32. Spielminute. Eine ernsthafte Bedrohung erwuchs den Magdeburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Theo Lange traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Benny Pascal Blümel (49.). Die Börder nahmen aber nochmal Anlauf. Fabian Lehmann traf in Spielminute 58 per Strafstoß, gefolgt von David Herbst (82.). Brenzlich wurde es für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Mathias Rhode schoss und traf in Minute 90. In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Rhode den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 ausbaute (90.+4). Damit war der Sieg der Magdeburger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SSV Samswegen 1884

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Blümel (60. Fritsch), M. Rebone (76. Boeke), Köhler, Lange (87. Horstkötter), Wolff, Brussig, Müller, Johne (46. L. Rebone), Rhode, Schuster

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Wagner, Gamroth, Resch, Bartsch, Lehmann, Ermisch, Kober, Jahns (60. Nagel), Herbst, Engler (86. Feyer)

Tore: 1:0 Tristan Wolff (6.), 2:0 Fabian Brussig (12.), 2:1 Tobias Wagner (32.), 3:1 Theo Lange (41.), 4:1 Benny Pascal Blümel (49.), 4:2 Fabian Lehmann (58.), 4:3 David Herbst (82.), 5:3 Mathias Rhode (90.), 6:3 Mathias Rhode (90.+4); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Felix Rausch, Lennox Pawlik; Zuschauer: 29