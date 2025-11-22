Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Fabian Dilge und sein Team Eilslebener SV gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (4:1) wider.

Eilsleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der Eilslebener SV und der SV Seilerwiesen Magdeburg am Samstag 6:2 (4:1) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Til Weber für Eilsleben traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Mark Schröder (19.) erzielt wurde.

Unentschieden. Die Eilslebener revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Benjamin Sacher verschaffte seinem Team fünf weitere Tore (25., 34., 36., 49., 66.). Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen. Der Eilslebener SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe und eine Gelb-Rote Karte hatten sie bereits.

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Schröder, den Ball erneut ins Netz zu befördern (80.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der Eilslebener SV sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Reber, Stotmeister (77. Roloff), Sacher (77. Krüger), Wittek (77. Sengewald), Jakobs, Badeleben, Haus, Weber (56. Matthies), Falk, Hasse (56. Köhler)

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Schröder, Rathsack, Tamaan (30. Voigtländer), Stridde, Seegers (74. Hornbach), Meyer, Zoll, Lentz (76. Schmidt), Ebeling

Tore: 1:0 Til Weber (10.), 1:1 Mark Schröder (19.), 2:1 Benjamin Sacher (25.), 3:1 Rene Hasse (34.), 4:1 Christian Jakobs (36.), 5:1 Benjamin Sacher (49.), 6:1 Carlo Bernd Köhler (66.), 6:2 Mark Schröder (80.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Meike Scholze, Viola Dietel; Zuschauer: 59