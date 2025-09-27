Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 2 errangen Marcel Gieseler und sein Team SV Union Heyrothsberge gegen den Roter Stern Sudenburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Christian Kloska traf für die SV Union Heyrothsberge in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SV Union Heyrothsberge musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Bennet Vogel den Ball ins Netz (29.).

SV Union Heyrothsberge führt nach 29 Minuten 2:0

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte jetzt einmal Gelb. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Rene Barth. Kloska konnte in Minute 63 erneut einnetzen und Gläser legte in Minute 79 nach. Es sah nicht gut aus für den Roter Stern Sudenburg. In Minute 88 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Berliner zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 4:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Dean-Robbin Taube, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 zu erweitern (90.+1).

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Roter Stern Sudenburg

SV Union Heyrothsberge: Gieseler – Peukert, Vogel (75. Sensenschmidt), Kloska, Schmidt (81. Voelckel), Taube, Schulze (85. Groth), Schäfer, Marks, Wöhler (85. Hrachowitz), Schlüter

Roter Stern Sudenburg: Barth – Felgenhauer (46. Spilgies), Graupner, Schimmelpfennig, Böttcher, Telge (63. Pakebusch), Unger, Hennings, Abraham (25. Pfitzner), Gläser, Riedel (63. Wildenhof)

Tore: 1:0 Christian Kloska (15.), 2:0 Bennet Vogel (29.), 3:0 Christian Kloska (63.), 4:0 Hannes Schulze (79.), 4:1 Gino-Fabien Gläser (88.), 5:1 Dean-Robbin Taube (90.+1); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Torsten Meiners, Andreas Bachmann; Zuschauer: 84